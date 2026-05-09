Гильермо дель Торо выпустит мультфильм «Погребённый великан» с Роном Перлманом

Знаменитый режиссёр Гильермо дель Торо («Франкенштейн») выступил с лекцией в Британском институте кино. Постановщик рассказал о своём следующем проекте — мультфильме «Погребённый великан».

Картина выступит экранизацией одноимённого фэнтезийного романа Кадзуо Исигуро. Сюжет расскажет о пожилой паре, которая живёт в средневековой Англии и пытается найти своего сына. Героям мешает то, что никто в их мире не способен сохранять долговременную память.

Режиссёр рассказал, что лента создаётся в стиле покадровой анимации, как и предыдущий его мультфильм «Пиноккио». Дель Торо также отметил, что в «Погребённом великане» одного из персонажей озвучит звезда «Хеллбоя» Рон Перлман. Дата выхода проекта пока неизвестна.

Гильермо дель Торо помог создать сына Джаббы Хатта в фильме «Мандалорец и Грогу»
Гильермо дель Торо помог создать сына Джаббы Хатта в фильме «Мандалорец и Грогу»
