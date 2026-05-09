В Escape from Tarkov пройдёт крупный ивент «Ледокол» — старт в мае

Студия Battlestate Games анонсировала крупный ивент для популярной онлайн-игры Escape from Tarkov. Разработчики также представили тизер события — оно стартует в мае. Более точную дату авторы объявят позже.

Обновление получило название «Ледокол». В рамках ивента игроки отправятся на совершенно новую локацию — атомный ледокол. Пользователям предстоит взламывать двери с кодовыми замками, вызывать поддержку с воздуха, а также сразиться с новым боссом.

Глава Battlestate Games Никита Буянов также рассказал о грядущих обновлениях для шутера. Разработчик отметил, что в будущем игра получит изменения, которые понизят сложность для новых игроков. Так, во время матчей пользователи получат радары, с помощью которых можно найти точку эвакуации.