Team Spirit начала PGL Astana 2026 с победы над The Huns

Российская Team Spirit разгромила The Huns в первом раунде PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:0 — 13:6 на Dust2 и 13:3 на Ancient.
Лучшим игроком встречи стал Данил donk Крышковец, который закончил серию с KD 37-14 при внушительном рейтинге 1,82. В общем и целом вся команда завершила с рейтингом выше единицы, в то время как монгольский коллектив закончил матч с отрицательным рейтингом.
По итогам встречи Team Spirit переходит в сетку 1-0. Ранее первые победы на турнире уже одержали HEROIC, The Mongolz, MOUZ и G2 Esports.
PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане, Казахстан. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.