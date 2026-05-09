Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit начала PGL Astana 2026 с победы над The Huns

Team Spirit начала PGL Astana 2026 с победы над The Huns
Комментарии

Российская Team Spirit разгромила The Huns в первом раунде PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:0 — 13:6 на Dust2 и 13:3 на Ancient.

CS 2. PGL Astana 2026 . Групповой этап
09 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
The Huns Esports

Лучшим игроком встречи стал Данил donk Крышковец, который закончил серию с KD 37-14 при внушительном рейтинге 1,82. В общем и целом вся команда завершила с рейтингом выше единицы, в то время как монгольский коллектив закончил матч с отрицательным рейтингом.

По итогам встречи Team Spirit переходит в сетку 1-0. Ранее первые победы на турнире уже одержали HEROIC, The Mongolz, MOUZ и G2 Esports.

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане, Казахстан. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.

Материалы по теме
«Они очень сильные». Magixx — о Team Vitality в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android