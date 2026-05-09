«У нас есть несколько новых решений». Директор EWC — о расширении женских турниров

Директор по продуктам EWC Foundation Фейсал бин Хомран в интервью «Чемпионату» прокомментировал развитие женского направления на Esports World Cup. Сейчас в программе EWC есть один женский турнир — по Mobile Legends: Bang Bang.

На вопрос о планах по расширению женских соревнований Хомран дал осторожный ответ, не раскрыв деталей.

У нас есть сразу несколько новых решений, которые мы с большим удовольствием покажем на EWC 2026. Во многих дисциплинах форматы были расширены, чтобы у игроков было больше возможностей выступать на сцене.

Esports World Cup 2026 пройдёт в Эр-Рияде с 7 июля по 24 августа. Турнир объединяет соревнования по множеству дисциплин с общим призовым фондом свыше $ 75 млн.