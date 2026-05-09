Team Falcons с karrigan победила K27 на PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2

Team Falcons дебютировала с обновлённым составом на PGL Astana 2026 и победила K27 со счётом 2:0 — 13:5 на Dust2 и 13:11 на Ancient.

CS 2. PGL Astana 2026 . Групповой этап
09 мая 2026, суббота. 13:25 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 0
K27

Этот матч стал дебютным для Финна karrigan Андерсена в составе новой команды: 36-летний капитан завершил серию с KD 22-26 при рейтинге 0,77. Лучшим игроком состава же стал Илья m0NESY Осипов с KD 36-19 и рейтингом 1,56.

По итогам встречи Team Falcons переходит в сетку 1-0. Ранее первые победы на турнире уже одержали Team Spirit, HEROIC, The Mongolz, MOUZ и G2 Esports.

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане, Казахстан. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.

