Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон вновь сыграл Драко Малфоя в рекламе автомобиля

Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон вновь сыграл Драко Малфоя в рекламе автомобиля
Комментарии

Компания CUPRA представила рекламный ролик, посвящённый автомобилю Cupra Formentor. В видео сыграл звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Том Фелтон.

Видео доступно на YouTube-канале CUPRA Official. Права на видео принадлежат CUPRA.

Артист вновь воплотил образ Драко Малфоя. В рекламе присутствует множество отсылок на франшизу «Гарри Поттер». Сам автомобиль в ролике сравнивают с волшебной палочкой, о чём говорит слоган видео.

Не водитель выбирает машину, а машина выбирает водителя.

Ранее артист уже возвращался к образу Драко Малфоя. Фелтон сыграл персонажа в постановке по пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Когда он вышел на сцену, реакция зрителей была яркой — весь зал кричал и аплодировал ему.

О новом сериале «Гарри Поттер»:
Съёмки второго сезона сериала «Гарри Поттер» начнутся осенью
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android