Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон вновь сыграл Драко Малфоя в рекламе автомобиля

Компания CUPRA представила рекламный ролик, посвящённый автомобилю Cupra Formentor. В видео сыграл звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Том Фелтон.
Артист вновь воплотил образ Драко Малфоя. В рекламе присутствует множество отсылок на франшизу «Гарри Поттер». Сам автомобиль в ролике сравнивают с волшебной палочкой, о чём говорит слоган видео.
Не водитель выбирает машину, а машина выбирает водителя.
Ранее артист уже возвращался к образу Драко Малфоя. Фелтон сыграл персонажа в постановке по пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Когда он вышел на сцену, реакция зрителей была яркой — весь зал кричал и аплодировал ему.