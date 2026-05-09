Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Не просто большой летний турнир». Директор EWC — о планах на 2030 год

«Не просто большой летний турнир». Директор EWC — о планах на 2030 год
Комментарии

Директор по продуктам EWC Foundation Фейсал бин Хомран в интервью «Чемпионату» обозначил долгосрочные цели Esports World Cup.

По его словам, турнир изначально строился с расчётом на устойчивое существование.

Мы хотим, чтобы EWC воспринимался как масштабный глобальный медиапродукт, а не просто как большой летний турнир. Esports World Cup должен не конкурировать с другими киберспортивными экосистемами, а дополнять и усиливать их.

К 2030 году организаторы рассчитывают, что турнир станет важнейшей ежегодной точкой сезона с накопленным наследием — аналогично крупнейшим событиям традиционного спорта.

Esports World Cup 2026 пройдёт в Эр-Рияде с 7 июля по 24 августа. Турнир объединяет соревнования по множеству дисциплин с общим призовым фондом свыше $ 75 млн.

Материалы по теме
«Киберспортивная Олимпиада» меняется. Чем будет удивлять Esports World Cup — интервью
Эксклюзив
«Киберспортивная Олимпиада» меняется. Чем будет удивлять Esports World Cup — интервью
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android