«Не просто большой летний турнир». Директор EWC — о планах на 2030 год

Директор по продуктам EWC Foundation Фейсал бин Хомран в интервью «Чемпионату» обозначил долгосрочные цели Esports World Cup.

По его словам, турнир изначально строился с расчётом на устойчивое существование.

Мы хотим, чтобы EWC воспринимался как масштабный глобальный медиапродукт, а не просто как большой летний турнир. Esports World Cup должен не конкурировать с другими киберспортивными экосистемами, а дополнять и усиливать их.

К 2030 году организаторы рассчитывают, что турнир станет важнейшей ежегодной точкой сезона с накопленным наследием — аналогично крупнейшим событиям традиционного спорта.

Esports World Cup 2026 пройдёт в Эр-Рияде с 7 июля по 24 августа. Турнир объединяет соревнования по множеству дисциплин с общим призовым фондом свыше $ 75 млн.