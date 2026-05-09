Стартовал сериал «Амадей» про молодого Моцарта — вышел первый эпизод

9 мая стартовал сериал «Амадей» — лента про молодого композитора Вольфганга Моцарта. Трансляция первого эпизода уже состоялась на американских телеканалах Sky и STARZ.

Сюжет рассказывает о 25-летнем Моцарте, который приезжает в Вену конца XVIII века. Там он знакомится с будущей женой Констанцией Вебер и композитором Антонио Сальери, с которым у молодого человека произойдёт знаменитый мифический конфликт.

Главную роль в проекте исполнил звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп. В сериале также снялись Габриэль Криви («На моём месте»), Пол Беттани («Мстители») и другие актёры. Всего в проект войдёт пять эпизодов.