PARIVISION проиграла 9z в стартовом раунде PGL Astana 2026 в CS 2

Российская организация PARIVISION уступила аргентинской 9z в первом раунде группового этапа PGL Astana 2026 в CS 2. Встреча завершилась со счётом 0:2 — 6:13 на Inferno и 8:13 на Ancient.

Лучшим игроком матча со стороны победителей стал Лусиано luchov Эррера, который дважды уничтожил пятерых соперников в одном раунде на Inferno — в первом и восьмом раундах. Оба эйса аргентинец оформил на B. По итогам карты его статистика составила 30 фрагов при трёх смертях.

Никто из игроков PARIVISION не вышел в положительный KD. Капитан команды Джами Jame Али завершил встречу с 25 фрагами при 29 смертях.

Следующий матч PARIVISION с результатом 0-1 проведёт против Fisher College 10 мая. PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Казахстане.