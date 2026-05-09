PARIVISION проиграла уже седьмой матч в 2026 году команде вне топ-10

Поражение от 9z на PGL Astana 2026 стало для PARIVISION седьмым в 2026 году от команд, не входящих в топ-10 мирового рейтинга.

Матч с аргентинцами установил антирекорд — 9z оказалась самым низкорейтинговым соперником, которому российская организация уступила в сезоне-2026.

Полный список поражений PARIVISION от команд вне топ-10 в 2026 году:

  • 1:2 с Astralis (топ-17) на IEM Krakow;
  • 0:2 с Legacy (топ-32) на EPL S23;
  • 1:2 с Monte (топ-28) на EPL S23;
  • 0:2 с HEROIC (топ-18) на EPL S23;
  • 0:2 с FUT (топ-13) на PGL Bucharest;
  • 0:2 с 3DMAX (топ-15) на PGL Bucharest;
  • 0:2 с 9z (топ-20) на PGL Astana.

На момент каждого из этих поражений PARIVISION занимала место в топ-10 мирового рейтинга.

