Расписание выхода второго сезона «Берлина», спин-оффа «Бумажного дома»
15 мая состоится премьера второго сезона сериала «Берлин». Продолжение спин-оффа популярного проекта «Бумажный дом» расскажет о грандиозном ограблении в Севилье. По сюжету Берлин и его напарник Дамиан собирают новую команду, чтобы инсценировать кражу знаменитой картины Леонардо да Винчи. Однако под прикрытием арт-аферы скрывается личная месть — настоящей целью грабителей становятся герцог и герцогиня Малаги, попытавшиеся шантажировать Берлина.
Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли лента третий сезон, пока неизвестно.
Расписание выхода второго сезона «Берлина»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 мая
|2-я серия
|15 мая
|3-я серия
|15 мая
|4-я серия
|15 мая
|5-я серия
|15 мая
|6-я серия
|15 мая
|7-я серия
|15 мая
|8-я серия
|15 мая
