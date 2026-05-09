FURIA разгромила Monte в дебютном матче PGL Astana 2026 — molodoy набрал 32 фрага

FURIA Esports одержала уверенную победу над Monte в первом раунде группового этапа PGL Astana 2026 в CS 2. Серия завершилась со счётом 2:0 — 13:3 на Nuke и 13:3 на Overpass.
Лучшим игроком встречи стал снайпер FURIA Данил molodoy Голубенко. На Nuke он завершил карту со статистикой 14-5, а на Overpass — 18-4. Суммарно на двух картах у него 32 фрага при девяти смертях.
Для Голубенко этот чемпионат особенный — турнир проходит в Казахстане, для снайпера FURIA он является домашним.
Сразу после матча организаторы провели жеребьёвку второго раунда. Следующим соперником FURIA станет победитель пары HEROIC — G2 Esports. Monte сыграет с magic.
PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане, Казахстан. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.