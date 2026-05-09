Результаты первого дня групповой стадии PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2

9 мая прошёл первый день группового этапа PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2.

В ходе первого дня победы одержали Team Spirit, Team Falcons, FURIA и другие топ-команды. 10 мая пройдут матчи в сетках 1-0 и 0-1.

Результаты PGL Astana 2026 после первого игрового дня

8:00. Aurora Gaming (Турция) 0:2 HEROIC (Швеция);

8:00. G2 Esports (Европа) 2:0 Fisher College (Европа);

11:00. MOUZ (Европа) 2:1 Gentle Mates (Испания);

11:00. The MongolZ (Монголия) 2:0 magic (Европа);

14:00. Team Falcons (Европа) 2:0 K27 (Россия);

14:00. Team Spirit (Россия) 2:0 The Huns (Монголия);

17:00. FURIA (Бразилия) 2:0 Monte (Европа);

17:00. PARIVISION (Россия) 0:2 9z team (Южная Америка).

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане, Казахстан. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.