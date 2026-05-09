«Нужно уметь ловить вайб». Капитан Team Spirit — об ожиданиях от PGL Astana 2026

Капитан Team Spirit в CS 2 Борис magixx Воробьев дал послематчевое интервью на PGL Astana 2026. Он рассказал об ожиданиях от турнира и о том, что важнее всего для победы на крупных соревнованиях.

По словам magixx, интенсивность подготовки не всегда определяет результат. Он привёл примеры, когда команда выходила на турнир после сильной подготовки, выступала плохо — и наоборот.

Нужно уметь ловить вайб: вы с ребятами приезжаете, привыкаетесь к окружающей обстановке, пропитываетесь атмосферой, выигрываете первую игру и дальше плывёте, как по течению, к успеху.

Капитан также отметил, что вся команда настроена на победу — последний раз Spirit выходила в гранд-финал крупного турнира на недавнем ивенте в Рио.

На данный момент чувствую, что мы способны выиграть любой турнир, ведь у каждого чемпионата всегда складывается собственная история.

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане, Казахстан. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.