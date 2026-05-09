Звезда «Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер сыграет в драме «Женщина на солнце»

Издание Variety сообщило, что компания Black Bear начала разработку фильма A Woman in the Sun («Женщина на солнце»). Дата выхода драмы пока неизвестна. Съёмки проекта стартуют в сентябре.

Лента расскажет о Клэр, которая работает барменом на отдалённом острове. Мир героини начинает рушиться, когда её мать тяжело заболевает, а дочь возвращается домой. Ей предстоит смириться с прошлым и взять ответственность за своё будущее.

Главную роль исполнит звезда фильмов серии «Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер. Она выступит и продюсером картины. В ленте также сыграют Сисси Спейсек («Пустоши»), Миа Триплтон («Финикийская схема») и другие актёры. Фильм станет режиссёрским дебютом для Джулии Кокс — сценаристки «Дайаны Найэд» от Netflix.