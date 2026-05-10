Расписание второго дня групповой стадии PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2

Сегодня, 10 мая, продолжается турнир PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт восемь матчей. Команды сыграют в серии best-of-3 (до двух побед), всего будет пять игровых раундов. Результаты серии повлияют на дальнейшую расстановку в группе.

Расписание PGL Astana 2026 на воскресенье, 10 мая

Сетка 1-0:

8:00. MOUZ (Европа) — G2 Esports (Европа)

11:00. Team Spirit (Россия) — The MongolZ (Монголия)

— The MongolZ (Монголия) 14:00. FURIA (Бразилия) — HEROIC (Швеция)

17:00. Team Falcons (Европа) — 9z team (Южная Америка).

Сетка 0-1:

8:00. Gentle Mates (Испания) — K27 (Россия)

11:00. Aurora Gaming (Турция) — The Huns (Монголия)

14:00. PARIVISION (Россия) — Fisher College (Европа)

— Fisher College (Европа) 17:00. Monte (Европа) — magic (Европа)

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане, Казахстан. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.