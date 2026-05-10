Автор «Пацанов» отреагировал на золотую статую Дональда Трампа в стиле Хоумлендера

В шестом эпизоде пятого сезона «Пацаны» появилась золотая статуя главного антагониста шоу Хоумлендера. В соцсетях пользователи отметили, что она очень похожа на реальную скульптуру с президентом США Дональдом Трампом.

Статую главы страны открыли в гольф-клубе Trump National Doral в апреле. Эпизод, где появляется скульптура Хоумлендера, вышел 6 мая, но был снят гораздо раньше — пользователи удивились, что авторы смогли таким образом предсказать появление похожего монумента в реальной жизни. На ситуацию также отреагировал шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке.

Серьёзно, что за жесть?

Пятый эпизод «Пацанов» стартовал 8 апреля — он станет финальным для всего шоу. В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. Ранее звёзды шоу отмечали, что ставки в последнем сезоне будут высоки как никогда и ни один герой не застрахован от гибели…