Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор «Пацанов» отреагировал на золотую статую Дональда Трампа в стиле Хоумлендера

Автор «Пацанов» отреагировал на золотую статую Дональда Трампа в стиле Хоумлендера
Комментарии

В шестом эпизоде пятого сезона «Пацаны» появилась золотая статуя главного антагониста шоу Хоумлендера. В соцсетях пользователи отметили, что она очень похожа на реальную скульптуру с президентом США Дональдом Трампом.

Статую главы страны открыли в гольф-клубе Trump National Doral в апреле. Эпизод, где появляется скульптура Хоумлендера, вышел 6 мая, но был снят гораздо раньше — пользователи удивились, что авторы смогли таким образом предсказать появление похожего монумента в реальной жизни. На ситуацию также отреагировал шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке.

Серьёзно, что за жесть?

Фото: Соцсети Эрика Крипке

Пятый эпизод «Пацанов» стартовал 8 апреля — он станет финальным для всего шоу. В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. Ранее звёзды шоу отмечали, что ставки в последнем сезоне будут высоки как никогда и ни один герой не застрахован от гибели…

Как начался заключительный сезон «Пацанов»:
Финал без тормозов: пятый сезон «Пацанов» разрывает с первых минут
Финал без тормозов: пятый сезон «Пацанов» разрывает с первых минут
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android