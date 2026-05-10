Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Певица Дуа Липа подала в суд на Samsung из-за её фото на коробках телевизоров

Певица Дуа Липа подала в суд на Samsung из-за её фото на коробках телевизоров
Комментарии

Издание Variety сообщило, что знаменитая певица Дуа Липа подала в суд на компанию Samsung. Артистка требует от производителя электроники $ 15 млн.

В исковом заявлении сказано, что Samsung использовал изображение певицы на коробках телевизоров в 2025 году. Узнав об этом, Липа потребовала, чтобы компания прекратила использовать её лицо в рекламных целях, но получила отказ.

Лицо Дуа Липы было широко использовано в массовой маркетинговой кампании потребительского товара без её ведома, без учета её мнения и без какого-либо влияния, контроля или участия с её стороны. Она не допускала и не допустила бы такого использования.

Согласно иску, Samsung получила прибыль от использования изображения певицы. Само фото было сделано на фестивале Austin City Limits, и некоторые пользователи соцсетей утверждают, что именно лицо Дуа Липы на коробке сподвигло их купить телевизоры. Сама компания пока не комментировала судебный иск.

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Паттинсон и Зендея убивают любовь: почему стоит смотреть фильм «Вот это драма»
Паттинсон и Зендея убивают любовь: почему стоит смотреть фильм «Вот это драма»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android