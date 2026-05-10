Певица Дуа Липа подала в суд на Samsung из-за её фото на коробках телевизоров

Издание Variety сообщило, что знаменитая певица Дуа Липа подала в суд на компанию Samsung. Артистка требует от производителя электроники $ 15 млн.

В исковом заявлении сказано, что Samsung использовал изображение певицы на коробках телевизоров в 2025 году. Узнав об этом, Липа потребовала, чтобы компания прекратила использовать её лицо в рекламных целях, но получила отказ.

Лицо Дуа Липы было широко использовано в массовой маркетинговой кампании потребительского товара без её ведома, без учета её мнения и без какого-либо влияния, контроля или участия с её стороны. Она не допускала и не допустила бы такого использования.

Согласно иску, Samsung получила прибыль от использования изображения певицы. Само фото было сделано на фестивале Austin City Limits, и некоторые пользователи соцсетей утверждают, что именно лицо Дуа Липы на коробке сподвигло их купить телевизоры. Сама компания пока не комментировала судебный иск.