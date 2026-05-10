Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер писатель Кодзи Судзуки, автор хоррора «Звонок»

Умер писатель Кодзи Судзуки, автор хоррора «Звонок»
Комментарии

Издание Kyodo News сообщило о смерти японского писателя Кодзи Судзуки. Автор хорроров скончался в возрасте 68 лет.

Журналисты отметили, что писатель умер в одной из больниц Токио 8 мая. Причина смерти автора пока неизвестна.

Первый роман Кодзи Судзуки под названием «Рай» вышел в 1990 году. Книга получила награду на конкурсе фэнтезийных романов Японии. Мировую известность писателю принёс роман ужасов «Звонок», вышедший в 1991 году. С тех пор произведение получило множество японских и американских экранизаций, ставших культовыми по всему миру. Следующие романы Судзуки, такие как «Спираль» и «Край», получали множество различных премий.

О другом популярном хорроре:
«Хокум» — хоррор нового поколения. Он пугает вдумчиво, а не рефлекторно
«Хокум» — хоррор нового поколения. Он пугает вдумчиво, а не рефлекторно
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android