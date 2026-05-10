Умер писатель Кодзи Судзуки, автор хоррора «Звонок»

Издание Kyodo News сообщило о смерти японского писателя Кодзи Судзуки. Автор хорроров скончался в возрасте 68 лет.

Журналисты отметили, что писатель умер в одной из больниц Токио 8 мая. Причина смерти автора пока неизвестна.

Первый роман Кодзи Судзуки под названием «Рай» вышел в 1990 году. Книга получила награду на конкурсе фэнтезийных романов Японии. Мировую известность писателю принёс роман ужасов «Звонок», вышедший в 1991 году. С тех пор произведение получило множество японских и американских экранизаций, ставших культовыми по всему миру. Следующие романы Судзуки, такие как «Спираль» и «Край», получали множество различных премий.