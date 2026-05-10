Атмосферные кадры драмы «Внезапно» от автора «Сядь за руль моей машины» — выход 19 июня

Кинокомпания Neon представила стильные кадры фильма «Внезапно». Премьера драмы в японском прокате состоится 19 июня.

Фото: Neon

Фото: Neon

Фото: Neon

Картина расскажет о руководительнице пансионата, который находится в пригороде Парижа. Она знакомится с театральной постановщицей из Японии. Их встреча перерастает в эмоциональную дружбу.

Главные роли в ленте сыграли Виржини Эфира («Непотопляемые»), Тао Окамото («Ганнибал»), Жан-Луи Гарсон («Половое перевоспитание») и другие актёры. Режиссёром выступил Рюсукэ Хамагути — автор популярных фильмов «Случайности и догадки» и «Сядь за руль моей машины». Драма также попала в основную программу Каннского кинофестиваля.