Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit обыграла The MongolZ на PGL Astana 2026 в CS 2

Team Spirit обыграла The MongolZ на PGL Astana 2026 в CS 2
Комментарии

Team Spirit одолела The MongolZ во втором раунде группового этапа PGL Astana 2026 в CS 2. Серия завершилась со счётом 2:0 — 13:11 на Dust2 и 19:16 на Ancient.

CS 2. PGL Astana 2026 . Групповой этап
10 мая 2026, воскресенье. 11:40 МСК
The MongolZ
Окончен
0 : 2
Team Spirit

Лучшим игроком встречи стал Данил donk Крышковец, который закончил серию со статистикой 61-34 и рейтингом 1,69. Дмитрий sh1ro Соколов добавил 49 фрагов при 29 смертях с рейтингом 1,34.

Со стороны The MongolZ наиболее результативным оказался Усухбаяр 910 Банзрагч — 48 фрагов при 32 смертях, рейтинг 1,69.

Spirit продолжит чемпионат в корзине 2-0. The MongolZ опустились в корзину 0-2. Соперники обеих команд по следующему раунду определятся по итогам игрового дня.

Материалы по теме
«Нужно уметь ловить вайб». Капитан Team Spirit — об ожиданиях от PGL Astana 2026
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android