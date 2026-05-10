«Трогательно и смешно»: критики хвалят фильм «Следствие ведут овечки» с Хью Джекманом

8 мая состоялась мировая премьера фильма «Следствие ведут овечки» — комедии с Хью Джекманом («Мелодия их мечты») в главной роли. Многие критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 93% свежести.

Большинство обозревателей хвалят фильм за то, что, несмотря на нелепую концепцию, авторы смогли рассказать трогательную и смешную историю. Отдельно отмечают исполнителей главных ролей, которые представили для зрителей интересных персонажей. Ругают картину за слишком слабую компьютерную графику — овцы в ленте будто не взаимодействуют с реальными людьми.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Следствие ведут овечки»:

Фильм «Следствие ведут овечки» всецело признаёт и принимает странность своей концепции, что приводит к необычному очарованию, которое, в свою очередь, подкрепляется харизматичным актёрским составом.

Расследование убийства с помощью овец звучит нелепо — и это так. Но «Следствие ведут овечки» превращают эту нелепость в нечто по-настоящему смешное, трогательное и неожиданно эмоциональное.

«Следствие ведут овечки» намного лучше, чем можно было ожидать. Благодаря звёздному актёрскому составу эта детективная картина — очаровательное зрелище. Уютная, милая и полная поразительно глубоких эмоций. Приготовьтесь отлично провести время.

В фильме «Следствие ведут овечки» можно было бы добавить больше фарса и меньше искусственности, созданной с помощью компьютерной графики. В итоге разница между реальными объектами и компьютерными огромна.

Сколько бы остроумных реплик (их немало) ни вкладывали в уста созданных на этапе постпродакшена существ, они никогда не кажутся реальными и не взаимодействуют правдоподобно со своими партнёрами-людьми.

«Следствие ведут овечки» рассказывает о пастухе Джордже, который каждый день читает своим овцам детективные книги. Однажды на ферме происходит преступление, из-за чего животным приходится начать расследование запутанного дела. Картина выйдет в России неофициально уже 21 мая.