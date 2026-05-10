Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор хоррора «Закулисье реальности» назвал режиссёра «Собирателя душ» своим наставником

Автор хоррора «Закулисье реальности» назвал режиссёра «Собирателя душ» своим наставником
Комментарии

Издание DiscussingFilm взяло интервью у режиссёра хоррора «Закулисье реальности» Кейла Парсонса. Он рассказал, кто помогал ему в работе над фильмом по знаменитой крипипасте The Backrooms.

По словам постановщика, производство картины стартовало в Ванкувере. Он работал в одном кабинете с режиссёром знаменитого хоррора «Собиратель душ» Осгудом Перкинсом. Парсонс назвал его своим наставником, ведь у них была одна и та же съёмочная команда.

Я работал очень тесно, буквально в одном кабинете, с Осгудом Перкинсом. Так что он был по-настоящему отличным, я бы сказал, наставником во многих смыслах для меня. Поскольку мы снимали фильм с командой, которую он собирал в Ванкувере на протяжении многих лет для «Собирателя душ». И поэтому я смог опереться на множество уже проверенных ресурсов, работая над этим проектом.

«Закулисье реальности» официально выйдет в российском прокате 4 июня. Картина адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Финн Беннетт («Рыцарь Семи Королевств»).

О другом популярном хорроре:
«Хокум» — хоррор нового поколения. Он пугает вдумчиво, а не рефлекторно
«Хокум» — хоррор нового поколения. Он пугает вдумчиво, а не рефлекторно
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android