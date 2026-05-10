Автор хоррора «Закулисье реальности» назвал режиссёра «Собирателя душ» своим наставником

Издание DiscussingFilm взяло интервью у режиссёра хоррора «Закулисье реальности» Кейла Парсонса. Он рассказал, кто помогал ему в работе над фильмом по знаменитой крипипасте The Backrooms.

По словам постановщика, производство картины стартовало в Ванкувере. Он работал в одном кабинете с режиссёром знаменитого хоррора «Собиратель душ» Осгудом Перкинсом. Парсонс назвал его своим наставником, ведь у них была одна и та же съёмочная команда.

Я работал очень тесно, буквально в одном кабинете, с Осгудом Перкинсом. Так что он был по-настоящему отличным, я бы сказал, наставником во многих смыслах для меня. Поскольку мы снимали фильм с командой, которую он собирал в Ванкувере на протяжении многих лет для «Собирателя душ». И поэтому я смог опереться на множество уже проверенных ресурсов, работая над этим проектом.

«Закулисье реальности» официально выйдет в российском прокате 4 июня. Картина адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Финн Беннетт («Рыцарь Семи Королевств»).