PARIVISION одержала первую победу на PGL Astana 2026 в CS 2

Российская организация PARIVISION одержала первую победу на групповом этапе PGL Astana 2026 в CS 2. Во втором раунде команда обыграла европейскую Fisher College со счётом 2:0 — 13:5 на Mirage и 13:2 на Ancient.

CS 2. PGL Astana 2026 . Групповой этап
10 мая 2026, воскресенье. 13:05 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 0
Fisher College

Лучшим игроком встречи со стороны PARIVISION стал Иван zweih Гогин с рейтингом 1,60 (23 фрага при 10 смертях). Вся российская пятёрка завершила серию с положительным рейтингом. У Fisher College все игроки показали отрицательный KD.

PARIVISION поднялась в корзину 1-1. Fisher College опустилась в корзину 0-2 и находится в шаге от вылета. Соперники обеих команд по следующему раунду определятся позже.

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Казахстане. Призовой фонд составляет $ 800 тыс.

