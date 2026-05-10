Появились первые пары IEM Cologne Major 2026 — BetBoom Team сыграет с Gaimin Gladiators

Организаторы IEM Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2 провели жеребьёвку стартовой стадии турнира.

В первом раунде BetBoom Team встретится с Gaimin Gladiators. Также среди пар: GamerLegion — NRG Esports, B8 Esports — TYLOO, Heroic — Sharks Esports, BIG — Team Liquid, M80 — Lynn Vision Gaming, MIBR — THUNDERdOWNUNDER, Sinners Esports — FlyQuest.

Все матчи первого раунда пройдут 2 июня в формате bo1. Точное время начала серий пока не объявлено. Первая стадия продлится со 2 по 5 июня — восемь лучших команд получат слоты во второй этап.

IEM Cologne Major 2026 пройдёт в Кельне с 2 по 21 июня. 32 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

