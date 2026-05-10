Стартовали съёмки фильма «Тихое место 3» с Эмили Блант и Киллианом Мёрфи

Режиссёр Джон Красински сообщил о старте съёмок фильма «Тихое место 3». Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети.

Триквел выйдет в мировом прокате 30 июля 2027 года. Сюжет продолжения пока неизвестен. К своим ролям вернутся Эмили Блант («Дьявол носит Prada»), Киллиан Мёрфи («Острые козырьки: Бессмертный человек»), Миллисент Симмондс («Смертельно прекрасна») и другие актёры.

«Тихое место» — фантастическая франшиза, рассказывающая о вторжении инопланетян на Землю. Их главная особенность заключается в крайне чётком слухе, благодаря которому они уничтожили практически всё человечество. Серия получила три фильма, включая приквел с подзаголовком «День первый». Общие сборы франшизы превышают $ 900 млн.