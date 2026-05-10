FURIA разгромила HEROIC на PGL Astana 2026 — molodoy набрал 35 фрагов

FURIA Esports одержала вторую победу на групповом этапе PGL Astana 2026 в CS 2. Во втором раунде бразильская команда обыграла HEROIC со счётом 2:0 — 13:4 на Mirage и 13:7 на Inferno.
Лучшим игроком встречи стал снайпер FURIA Данил molodoy Голубенко. Он завершил серию со статистикой 35-16. На Mirage бразильцы доминировали с первых раундов, а на Inferno HEROIC смогли навязать борьбу, но не смогли переломить ход матча.
FURIA поднялась в корзину 2-0. HEROIC опустилась в корзину 1-1. Следующим соперником команды Габриэля FalleN Толедо станет победитель пары Team Falcons — 9z Team.
PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Казахстане. Призовой фонд турнира составляет $ 800 тыс.