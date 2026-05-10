Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FURIA разгромила HEROIC на PGL Astana 2026 — molodoy набрал 35 фрагов

FURIA разгромила HEROIC на PGL Astana 2026 — molodoy набрал 35 фрагов
Комментарии

FURIA Esports одержала вторую победу на групповом этапе PGL Astana 2026 в CS 2. Во втором раунде бразильская команда обыграла HEROIC со счётом 2:0 — 13:4 на Mirage и 13:7 на Inferno.

CS 2. PGL Astana 2026 . Групповой этап
10 мая 2026, воскресенье. 14:20 МСК
FURIA
Окончен
2 : 0
HEROIC

Лучшим игроком встречи стал снайпер FURIA Данил molodoy Голубенко. Он завершил серию со статистикой 35-16. На Mirage бразильцы доминировали с первых раундов, а на Inferno HEROIC смогли навязать борьбу, но не смогли переломить ход матча.

FURIA поднялась в корзину 2-0. HEROIC опустилась в корзину 1-1. Следующим соперником команды Габриэля FalleN Толедо станет победитель пары Team Falcons — 9z Team.

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Казахстане. Призовой фонд турнира составляет $ 800 тыс.

Материалы по теме
Team Spirit обыграла The MongolZ на PGL Astana 2026 в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android