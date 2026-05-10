Netflix выпустит новые сериалы по вселенной «Бумажного дома»

Комментарии

Стриминговый сервис Netflix объявил о расширении вселенной сериала «Бумажный дом». Компания представила соответствующее видео, в котором показаны кадры из предыдущих сезонов шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видел принадлежат Netflix

Авторы не сообщили, идёт ли речь о продолжении культового шоу или новых спин-оффах, в духе «Берлина». Ранее испанские СМИ заявляли, что Netflix уже работает над сериалом про полковника Тамайо из оригинального проекта.

От первого ограбления ради наличных денег до самого искусного ограбления столетия, включая нападение, в результате которого на кону оказались тонны золота из банка Испании — вселенная «Бумажного дома» никогда не переставала расти, развиваться и удивлять нас. Отныне это центр управления всем во вселенной сериала. Если вы хотите быть в курсе следующего плана и не хотите пропустить ни одного шага банды, оставайтесь с нами.

Первый сезон «Бумажного дома» вышел в 2017 году. Проект рассказывает о преступниках, которые решили ограбить Королевский монетный двор Испании и выкрасть € 2,4 млрд. Сериал стал культовым и получил четыре продолжения, а также спин-офф «Берлин», второй сезон которого выйдет 15 мая.

