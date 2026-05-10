По аниме «Невероятные приключения ДжоДжо» выпустят мобильную игру — бета стартует 15 мая

Студия Wanda Cinemas Games анонсировала JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Spirit — мобильную игру по знаменитому аниме «Невероятные приключения ДжоДжо». Дата выхода проекта пока неизвестна.

Игра представляет собой тактический экшен, с боями в реальном времени. Пользователям необходимо будет собирать отряды из персонажей, которые появлялись в разных частях франшизы. Разработчики обещают наличие PvP и PvE режимов. Кроме того, в Golden Spirit геймеры смогут развивать героев и получать для них улучшенное снаряжение.

Проект создаётся с использованием 3D и 2D графики, как и в оригинальном сериале. Авторы также объявили о проведении закрытого бета-тестирования, которое состоится с 15 по 29 мая — регистрация уже стартовала.