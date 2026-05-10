Сериал Ранчо Даттонов, Йеллоустоун (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Ранчо Даттонов», спин-оффа «Йеллоустоуна»
15 мая стартует сериал «Ранчо Даттонов» — новый спин-офф культового шоу «Йеллоустоун». Проект продолжит историю Бет Даттон и её мужа Рипа. По сюжету пара начинает новую жизнь на ранчо в Техасе после событий пятого сезона «Йеллоустоуна», где Бет убила своего брата Джейми. Теперь им предстоит столкнуться с жестоким соперничающим ранчо, которое готово на всё ради защиты своей империи.

В сериал войдёт девять серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Paramount+. Премьера заключительного эпизода состоится 3 июля.

Расписание выхода сериала «Ранчо Даттонов»

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 мая
2-я серия15 мая
3-я серия22 мая
4-я серия29 мая
5-я серия5 июня
6-я серия12 июня
7-я серия19 июня
8-я серия26 июня
9-я серия3 июля
Почему продолжение «Клиники» — лучший ситком года (с оговоркой)
