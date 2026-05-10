Расписание выхода сериала «Ранчо Даттонов», спин-оффа «Йеллоустоуна»
15 мая стартует сериал «Ранчо Даттонов» — новый спин-офф культового шоу «Йеллоустоун». Проект продолжит историю Бет Даттон и её мужа Рипа. По сюжету пара начинает новую жизнь на ранчо в Техасе после событий пятого сезона «Йеллоустоуна», где Бет убила своего брата Джейми. Теперь им предстоит столкнуться с жестоким соперничающим ранчо, которое готово на всё ради защиты своей империи.
В сериал войдёт девять серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Paramount+. Премьера заключительного эпизода состоится 3 июля.
Расписание выхода сериала «Ранчо Даттонов»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 мая
|2-я серия
|15 мая
|3-я серия
|22 мая
|4-я серия
|29 мая
|5-я серия
|5 июня
|6-я серия
|12 июня
|7-я серия
|19 июня
|8-я серия
|26 июня
|9-я серия
|3 июля
