Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым музыкальным байопиком в США

По итогам третьего уикенда, сборы фильма «Майкл» превысили $ 240 млн в США. Картина про Майкла Джексона занмает третью позицию в местных чартах, уступая проектам «Мортал Комбат 2» и «Дьявол носит Prada 2».

«Майкл» уже стал самой кассовой музыкальной биографической лентой в США, обогнав «Богемскую рапсодию». При этом, в мировом прокате сборы картины достигли $ 577 млн, что гораздо меньше чем у фильма про Фредди Меркьюри ($ 911 млн). Не исключено, что в ближайшие недели лента достигнет лидерства по всему миру.

Премьера «Майкла» состоялась 24 апреля. В картине затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. Лента также официально выйдет в России уже 28 мая.

Каким получился фильм про Майкла Джексона:
