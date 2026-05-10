Результаты второго дня групповой стадии PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2

10 мая прошёл второй день группового этапа PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2.

В ходе второго дня к плей-офф приблизились Team Spirit, Team Falcons, FURIA и другие топ-команды. 11 мая пройдут матчи в сетке 2-0, 1-1 и 0-2.

Результаты PGL Astana 2026 после второго игрового дня

Сетка 1-0:

  • 8:00. MOUZ (Европа) 2:1 G2 Esports (Европа);
  • 11:00. Team Spirit (Россия) 2:0 The MongolZ (Монголия);
  • 14:00. FURIA (Бразилия) 2:0 HEROIC (Швеция);
  • 17:00. Team Falcons (Европа) 1:2 9z team (Южная Америка).

Сетка 0-1:

  • 8:00. Gentle Mates (Испания) 2:1 K27 (Россия);
  • 11:00. Aurora Gaming (Турция) 2:0 The Huns (Монголия);
  • 14:00. PARIVISION (Россия) 2:0 Fisher College (Европа);
  • 17:00. Monte (Европа) 2:0 magic (Европа).

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане, Казахстан. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.

