Сборы фильма «Дьявол носит Prada 2» превысили $ 430 млн — лента окупилась

По итогам второго уикенда сборы фильма «Дьявол носит Prada 2» достигли $ 144 млн в США. Картина занимает первое место в американских чартах, обгоняя «Мортал Комбат 2».

По всему миру лента собрала более $ 433 млн. Учитывая скромный бюджет в $ 100 млн, фильм окупился и уже приносит авторам прибыль. Аналитики уверены, что по итогам проката картина соберёт около $ 750 млн, что станет большим успехом для студии 20th Century Fox.

«Дьявол носит Prada 2» вышел в мировом прокате 1 мая. Продолжение культовой ленты 2006 года рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили. Главные роли вновь исполнили Мэрил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»).