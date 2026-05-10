Фильм «Мортал Комбат 2» собрал $ 60 млн — лучший старт в серии

По итогам первых выходных сборы фильма «Мортал Комбат 2» достигли $ 40 млн. Лента заняла вторую строчку в местных чартах, уступив другому сиквелу — «Дьявол носит Prada 2».

В мировом прокате сборы картины составили $ 63 млн. Таким образом, фильм продемонстрировал более внушительный старт, чем первая часть. При этом лента 2021 года собрала в дебютный уикенд $ 23 млн, несмотря на то что вышла одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max. «Мортал Комбат 2» также показал лучший старт среди всех адаптаций культового файтинга, обогнав классическую экранизацию 1995 года, даже с учётом инфляции.

Бюджет сиквела составил $ 80 млн. Учитывая затраты на производство, фильм ещё долго должен сохранять интерес зрителей, чтобы окупиться.

«Мортал Комбат 2» вышел в мировом прокате 7 мая. По сюжету сиквела чемпионы Земного царства вступают в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. В этот раз к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — актёр и превосходный боец, которого воплотил на экране звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана раз и навсегда.