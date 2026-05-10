9z обыграла Team Falcons на PGL Astana 2026 в CS 2

Team Falcons уступила аргентинской 9z во втором раунде группового этапа PGL Astana 2026 в CS 2. Серия завершилась со счётом 1:2 — 8:13 на Nuke, 13:9 на Mirage и 1:13 на Dust2.

CS 2. PGL Astana 2026 . Групповой этап
10 мая 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Team Falcons
Окончен
1 : 2
9z Team

На первой карте Falcons вела 8:2, но не смогла удержать преимущество и проиграла камбэк. Решающей стала третья карта — Dust2 закончилась со счётом 1:13.

Для Falcons это первое поражение после подписания Финна karrigan Андерсена. Капитан завершил серию со статистикой 17-42. Лучшим в составе стал Илья m0NESY Осипов — 36 фрагов при 34 смертях.

Falcons опустилась в корзину 1-1, в то время как 9z поднялась в сетку 2-0. Следующие соперники обеих команд определятся по итогам игрового дня.

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Казахстане. Призовой фонд составляет $ 800 тыс.

