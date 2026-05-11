Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание третьего дня групповой стадии PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2

Расписание третьего дня групповой стадии PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2
Комментарии

Сегодня, 11 мая, продолжается турнир PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт восемь матчей. Команды сыграют в серии best-of-3 (до двух побед), всего будет пять игровых раундов. Результаты серии повлияют на дальнейшую расстановку в группе.

Расписание PGL Astana 2026 на понедельник, 11 мая

Сетка 2-0:

  • 14:00. MOUZ (Европа) — 9z team (Южная Америка);
  • 17:00. Team Spirit (Россия) — FURIA (Бразилия).

Сетка 1-1:

  • 8:00. Gentle Mates (Испания) — HEROIC (Швеция);
  • 8:00. PARIVISION (Россия) — Aurora Gaming (Турция);
  • 11:00. Monte (Европа) — Team Falcons (Европа);
  • 11:00. G2 Esports (Европа) — The MongolZ (Монголия).

Сетка 0-2:

  • 14:00. magic (Европа) — K27 (Россия);
  • 17:00. Fisher College (Европа) — The Huns (Монголия);

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане, Казахстан. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.

Материалы по теме
9z обыграла Team Falcons на PGL Astana 2026 в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android