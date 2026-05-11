Расписание третьего дня групповой стадии PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2
Сегодня, 11 мая, продолжается турнир PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждёт восемь матчей. Команды сыграют в серии best-of-3 (до двух побед), всего будет пять игровых раундов. Результаты серии повлияют на дальнейшую расстановку в группе.
Расписание PGL Astana 2026 на понедельник, 11 мая
Сетка 2-0:
- 14:00. MOUZ (Европа) — 9z team (Южная Америка);
- 17:00. Team Spirit (Россия) — FURIA (Бразилия).
Сетка 1-1:
- 8:00. Gentle Mates (Испания) — HEROIC (Швеция);
- 8:00. PARIVISION (Россия) — Aurora Gaming (Турция);
- 11:00. Monte (Европа) — Team Falcons (Европа);
- 11:00. G2 Esports (Европа) — The MongolZ (Монголия).
Сетка 0-2:
- 14:00. magic (Европа) — K27 (Россия);
- 17:00. Fisher College (Европа) — The Huns (Монголия);
PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане, Казахстан. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.
