Forza Horizon 6 слили за девять дней до релиза — игрокам грозит бан по железу

В Steam обнаружили незашифрованные файлы предзагрузки Forza Horizon 6 объёмом около 155 ГБ. Пользователи SteamDB зафиксировали пакет данных, после чего сборка появилась на пиратских ресурсах.

Ряд игроков подтвердил запуск игры — предположительно финальной или близкой к ней версии без патча первого дня. Тем, кто запустил слитую версию и вышел с ней в онлайн, начали приходить вечные баны по железу. Блокировка привязана к компонентам ПК — лицензионная копия игры ограничения не снимает.

Релиз Forza Horizon 6 запланирован на 19 мая 2026 года на ПК и Xbox Series X|S. Версия для PlayStation 5 выйдет позднее в текущем году. Владельцы Premium-издания получат ранний доступ с 15 мая. Игра посвящена Японии: в ней более 550 автомобилей, включая японскую классику и специальные Forza Edition.

