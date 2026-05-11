Аниме «Призрак в доспехах» от авторов «Дандадана» выйдет 7 июля — трейлер

Аниме «Призрак в доспехах» от авторов «Дандадана» выйдет 7 июля — трейлер
Комментарии

Студия Science SARU опубликовала трейлер и назвала точную дату премьеры аниме-сериала «Призрак в доспехах». Показ стартует 7 июля 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Ghost in the Shell Official Channel. Права принадлежат Amazon.

Проект основан на манге Масамунэ Сиро, которая выходила в Young Magazine с апреля 1989 по ноябрь 1990 года. Действие разворачивается в 2029 году: киборг Мотоко Кусанаги командует элитным полицейским подразделением и стремится предотвращать преступления до их совершения. Режиссёр — Тома Кимура, сценарист — Эндзё То, дизайн персонажей — Сюхэй Ханда.

Студия заявила, что сериал визуально ориентируется на оригинальную мангу, а не на экранизации Осии и Камиямы 1990-х и 2000-х годов.

