«Три года слишком долго»: Адам Скотт — о сроках выхода третьего сезона «Разделения»

Звезда сериала «Разделение» Адам Скотт рассказал о сроках выхода третьего сезона.

По его словам, команда намерена значительно сократить перерыв между частями — второй сезон вышел в январе 2025 года, почти через три года после премьеры первого в феврале 2022-го.

Мы всегда стараемся сократить время между сезонами, но важнее сделать хорошо, чем быстро. Мы точно планируем выпустить его намного раньше, чем в прошлый раз, три года — это слишком долго.

Второй сезон стал самым просматриваемым шоу в истории Apple TV+, обойдя «Тед Лассо». На премии «Эмми» 2025 года сериал получил 27 номинаций и забрал восемь статуэток.