«Работаем, работаем — скоро будет»: Дэйв Филони — о втором сезоне «Асоки»

Автор сериала «Асока» Дэйв Филони рассказал о ходе производства второго сезона. По его словам, все эпизоды уже сняты — сейчас идёт монтаж и работа над визуальными эффектами.

На слухи о том, что второй сезон может стать финальным, он ответил, что знает, куда движется история и чем она завершится.

Работаем, работаем — скоро будет. Продвинулись далеко. Сейчас монтирую все серии одновременно, параллельно команда занимается визуальными эффектами. Горжусь всеми — проделана большая работа. Жду, когда зрители увидят результат, — в прошлый раз не удалось нормально провести премьеру, поэтому команда особенно рада наконец показать сериал фанатам.

Премьера второго сезона «Асока» запланирована на 2026 год.

