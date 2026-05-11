Для Crimson Desert вышел крупный патч с приручаемыми животными и возвратом материалов

Для Crimson Desert вышел крупный патч с приручаемыми животными и возвратом материалов
Pearl Abyss выпустила обновление 1.06.00 для Crimson Desert. Патч добавил систему приручения животных — теперь можно повышать уровень доверия и использовать зверей как средство передвижения. В список вошли медведь, кабан, волк, олень, толсторог, раптор, верблюд, лев и тигр. Свирепых животных нужно сначала победить в бою, а затем покормить.

Главное нововведение — функция «Извлечь» в кузницах городов и регионов. Она позволяет вернуть материалы, затраченные на улучшение снаряжения, без уничтожения предмета.

Также в патче появились ножны для одноручных и двуручных мечей, рукопашные навыки для Унки, талисман, отправляющий боевого пса в атаку, поиск в меню навыков и коррекция ночного тона. Улучшение снаряжения теперь ограничено — прокачка тем же предметом невозможна после применения Артефактов Бездны.

Разработчики исправили десятки багов: проблемы с HDR, просадки FPS, ошибки с боссами и загрузкой сохранений. Crimson Desert вышла 20 марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

