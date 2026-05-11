Devil May Cry может получить ремейк — инсайдер

Инсайдер Dusk Golem, который известен не самыми достоверными инсайдами, рассказал, что Capcom активно работает над ремейком первой Devil May Cry.

Инсайдер отметил, что в разработке не принимает участия автор серии Хидэаки Ицуно, который покинул компанию после выхода Dragon's Dogma 2. Dusk Golem также раскрыл, что Capcom дала зелёный свет на ремейки Resident Evil Zero, Resident Evil и Resident Evil Code: Veronica.

Capcom в последние годы активно занимается ремейками — студия переработала Resident Evil 2, 3 и 4. Последняя часть серии Devil May Cry 5 вышла в 2019 году на ПК, PS4 и Xbox One. С тех пор франшиза не получала новых игр.

