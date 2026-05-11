«Маша и Медведь» получат полнометражный фильм — премьера к 2028 году

Создатель анимационного сериала «Маша и Медведь» Олег Кузовков анонсировал первый полнометражный фильм по франшизе. Производством займётся его новая студия Studio MiM с офисами в Лос-Анджелесе и Москве.

Кузовков заявил, что картина станет перезапуском истории с новым видением героев, но сохранит фирменный юмор и стилистику оригинала.

Я рад возможности расширить мир «Маши и Медведя» до полнометражного формата. Это серьёзный творческий вызов, и моя команда с таким же энтузиазмом готова воплотить его в жизнь — с тем же духом, юмором и теплотой, которые сделали сериал популярным.

Помимо первого фильма, Studio MiM планирует выпустить продолжения. Производство должно завершиться к концу 2028 года. Сериал «Маша и Медведь» остаётся самым просматриваемым немузыкальным видео на YouTube — 17-й эпизод «Маша + каша» набрал более 4,6 млрд просмотров.

