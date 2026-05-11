«Большинство не дойдёт до релиза»: автор сериала Devil May Cry — об экранизациях видеоигр

Шоураннер мультсериала Devil May Cry Ади Шанкар раскритиковал волну экранизаций видеоигр. Сценарист уверен, что большая часть этих проектов так и не выйдет — причина в корпоративном управлении брендами.

По словам Шанкара, когда успешная игра превращается в бренд с менеджерами и десятками спин-оффов, адаптация теряет смысл — остаётся только логотип на обложке.

Я просто не думаю, что большинство этих проектов дойдёт до релиза — слишком много заинтересованных сторон. Сказать «мы адаптируем эту игру» — ничего нового. Такие анонсы были ещё в 90-х. Мы не дойдём до 50 адаптаций в год. Если будет 50 прямых экранизаций — зритель захочет оригинального контента. Большинство вышедших адаптаций будут кринжовыми, потому что успешные игры управляются не теми, кто их создал, а корпорациями с бренд-менеджерами. Игра становится логотипом — и вот ты уже думаешь: а где фильм про Captain Crunch?