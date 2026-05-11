«64 крутки на троих». Игроки Genshin Impact обрушили рейтинг игры в магазинах

Игроки Genshin Impact начали массово снижать рейтинг игры в App Store и Google Play.

Основная претензия — политика HoYoverse: в патче с тремя новыми персонажами бесплатные игроки получают лишь 64 крутки. Для сравнения — в Honkai Star Rail и Zenless Zone Zero за аналогичный период выдают 100-200 круток.

Помимо этого, фанаты критикуют убранное бесплатное крафтовое оружие, принудительный гринд в режиме Милиастра и отсутствие кнопки пропуска диалогов — эту функцию просят добавить уже шесть лет. Часть игроков призывает полностью отказаться от внутриигровых покупок. По их мнению, HoYoverse обратит внимание на проблемы только при падении прибыли — сейчас она превышает $ 10 млн в месяц.

Ветераны проекта настроены скептически: предыдущие акции не привели к изменениям без массового участия китайских игроков.

