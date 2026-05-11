«Кунг Лао заслуживает отдельной истории»: Звезда «Мортал Комбат 2» — о будущем персонажа

Актёр Макс Хуан, исполняющий роль Кунг Лао в «Мортал Комбат 2», в интервью IGN рассказал о подготовке к роли и выразил желание развить персонажа дальше.

По его словам, он целенаправленно работал над глубиной героя и стремился вернуть его к шаолиньским корням — что, по сути, означает готовность к отдельному проекту о Кунг Лао.

Я хотел дать Кунг Лао больше глубины и вернуть его к истокам. Это бой моей жизни — огромное количество времени ушло на эту сцену, но я доволен результатом.

«Мортал Комбат 2» вышел в мировом прокате 7 мая. По сюжету сиквела чемпионы Земного царства вступают в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. В этот раз к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — актёр и превосходный боец, которого воплотил на экране звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана раз и навсегда.