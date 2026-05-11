9z прошла в плей-офф PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2

Аргентинская 9z Team обыграла MOUZ в третьем раунде группового этапа PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2. Матч завершился со счётом 2:1, что позволило команде Игнасио meyern Мейера пройти в плей-офф турнира.

Серия прошла на трёх картах — 13:10 на Nuke, 4:13 на Inferno и 13:9 на Ancient. Лучшим игроком в составе 9z стал Лусиано luchov Эррера с рейтингом 1,20. При этом лучшим игроком всего матча был признан Дориан xertioN Берман из MOUZ с рейтингом 1,24.

MOUZ продолжит выступление на групповом этапе в корзине 2-1.

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Казахстане. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.