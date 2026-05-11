Джон Фавро объяснил выбор Мандолорца и Грогу для возвращения «Звёздных войн» в кино

Режиссёр Джон Фавро рассказал, почему Мандалорец и Грогу стали героями первого фильма саги за семь лет. По его словам, эти персонажи знакомы даже тем, кто не смотрел «Звёздные войны» — Грогу был повсюду. Сериал на Disney+ изначально создавался без расчёта на знание франшизы.

Фавро признался, что чувствовал ответственность, но главное — рассказать хорошую историю. Он отметил, что фанаты саги внимательны и ценят, когда авторы разделяют их увлечение.

Не уверен, почему нас попросили. Думаю, потому что этих персонажей знают все. Они запускали Disney+, мы не ждали, что зрители знакомы с сагой. Хотели аутентичности — фанаты оценили, а новички получили точку входа. Семь лет после последнего фильма — шанс показать «Звёздные войны» новой аудитории.

«Мандалорец и Грогу» выйдет 22 мая.

