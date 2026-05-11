В Discord Nitro добавили бесплатный Xbox Game Pass

Discord запустил бесплатный тариф Xbox Game Pass Starter Edition («Стартовое издание») для подписчиков Nitro.

В библиотеку вошли более 50 игр для ПК и Xbox, включая Fallout 4, Stardew Valley, Doom Eternal, Halo 5: Guardians, Stellaris, Gears 5, Psychonauts 2, Deep Rock Galactic, Hades. Дополнительно подписчики Nitro получают 10 часов Xbox Cloud Gaming в месяц — сервис позволяет запускать игры без скачивания.

Новый тариф — часть программы Discord Rewards, которая включает скидки на оборудование Microsoft, Logitech и SteelSeries. Библиотеку Starter Edition планируют расширять — новые игры будут добавляться периодически.

