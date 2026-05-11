На Twitch зарегистрировано больше аккаунтов из России, чем жителей в стране

Независимый аналитик CommanderRoot опубликовал данные о количестве аккаунтов на Twitch с русским языком. По его подсчётам, на платформе уже около 149,5 млн учётных записей с русским языком — при населении России в 146 млн человек.

Аналитик отслеживает новые регистрации более года и отмечает, что почти половина ежедневно создаваемых аккаунтов имеет русский язык. При этом практически ни один из них не блокируется.

CommanderRoot связал это с новыми мерами Twitch по борьбе с накруткой. По его мнению, результаты показывают, что платформа либо не считает проблему бот-аккаунтов приоритетной, либо не способна с ней справиться.

Twitch введёт ограничения онлайна и штрафы за накрутку зрителей
